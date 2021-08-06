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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

    İBB Başkanı İmamoğlu: Bakan'ın veya daha üst yetkililerin sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik

    İBB/ONUR GUNAL
    Türkiye
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    İBB Başkanı İmamoğlu, "Bakan'ın veya daha üst yetkililerin sorumluluğu belediyelere pas etme çabası acizlik" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orman yangınları konusunda belediyelerin sorumluluğuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaya gönderme yaparak, şunları söyledi:

    "'Çıkan bir kıvılcımdan dahi haberimiz olacak ve müdahale edeceğiz’ diye gazetelere manşet yapan Sayın Bakan’ın veya daha üst yetkililerin bugünse sorumluluğu belediyelere pas etme çabasında olmasını, derin bir acizlik, yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz.”

    İmamoğlu, Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nın Aşiyan İstasyonu’nda gerçekleştirilen ray kaynatma etkinliğine katıldı.

    "Ülkemizin birçok farklı sorunu var, canımızın sıkıldığı birçok olay yaşıyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Son yangın konuları da ne yazık ki milletçe bizim çok canımızı yaktı. Ama bir yandan hayatın gereği, büyük şehirlerimizin ihtiyacı noktasında sorumluluk alanlarımızla ilgili -altını çiziyorum, sorumluluk alanlarımızla ilgili- işimize liyakatli insanlarla, doğru projelerle, doğru finansman modeliyle devam ediyoruz. Umut ediyorum ki, sorumluluk alanında olan işlere her kurum aynı ilgiyi, aynı özeni göstersinler. Yani bu ülkede, en ücra köyünde yaşayan insan da şehirde yaşayan insan da bir ormanın kime ait olduğunu bilir. Nasıl ki İstanbul şehrinin, şehirle ilgili sorunları bize aitse; metro, füniküler gibi işlerin zamanında yapılması, finansmanının bulunması, zamanında bir trenin siparişinin verilip, inşaat biterken gelmesi gibi gibi senkron işler üretme becerisini gösterme zorunluluğumuz varsa -ki bunu iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum- işte aynı şekilde orman sorumluluğunun da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait olduğunu, belediyelere ait olmadığını ve orada ‘Çıkan bir kıvılcımdan dahi haberimiz olacak ve müdahale edeceğiz’ deyip gazetelere manşet yapan Sayın Bakan’ın veya daha üst yetkililerin bugün ise sorumluluğu belediyelere pas etme çabasında olmasını, derin bir acizlik olarak görüyorum. Yurttaşlarımızı aldatma çabası olarak görüyorum ama milletimiz buna kanmaz. Şu anda orman teşkilatı, itfaiye, yangın ile ilgili teşkilatlar, bizim de İstanbul İtfaiyemizin ekipleri onlarca aracı, yüzlerce personeliyle bölgede hizmetine devam ediyor. Allah hepsini korusun."

    'Herkes işini yapacak'

    Yangınların bir an önce sona ermesi ve yanan alanların korumaya alınması yönündeki temennilerini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Sorumluluk alanımız olan kent içi yaşamda, bütün işlerimizi zamanında, doğru tasarlayarak, doğru bütçeyle, doğru insanlarla; yüklenicisinden, çalışan burada kaynağı yapan emekçisine kadar herkesin işine odaklandığı ve işini yaptığı, başka işlerle uğraşmadığı dönemi yaşatmak istiyoruz. Herkes işini yapacak. Yani benim Daire Başkanım işini yapacak. Sarıyer'le ilgili konulara Sarıyer Belediye Başkanımız işini yapacak. Ben işimi yapacağım. Bir kişinin ağzından talimat alarak hareket etmekle, süreçler yönetilemez. Bu ülkenin milyonlarca kabiliyetli, güzel insanları var. Biz o güzel insanlarla bu güzel işleri başarıyoruz. Zamanında eksik olan liyakatli ve doğru zamanda karar alınamamış, süreçlerin iyi yönetilemediği ortamlardan bugüne geldiği için İstanbul, bence gurur duymalı ve mutlu olmalı. 16 milyon İstanbulluyu mutlu etmeye, onları mahcup etmemeye devam edeceğiz. Kararlıyız."
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Orman yangını, Belediye
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