Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim

Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Konuya bu akşam Habertürk'te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim.