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    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya Kriz Merkezi'nde konuştu: Her yıl 1 tane uçak alınsa bugün 19 uçağımız olacaktı

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim

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    Türkiye
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mültecilerle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt olarak "Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı 'yatırım' olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

    Twitter hesabından açıklama yapan CHP lideri, seçim çağrısı yaparak, "Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

    • "'Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz' demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı 'yatırım' olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim.

    'Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor'

    • Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun? Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor.

    • Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde. Konuya bu akşam Habertürk'te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim.

    'Türkiye'ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil'

    • Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye'ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, 'iyi finansmanla yenilerini alacağız' söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?"
    Erdoğan ne demişti?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı kıldığı Çilehane Camisi'nden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Şu anda eğer Türkiye'de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa, onlar bizim korumamız altındaysa, göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor, alırken de bunu mevcut imkanlarıyla alıyor, finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız ve bundan da hiçbir çekincemiz yok. Çünkü biz güçlü Türkiyeyiz, biz darda kalana elini uzatan, koşan bir Türkiyeyiz. 'Biz iktidara gelince burada ne kadar Suriyeli varsa bunların hepsini kovacağız' diyen bir iktidar olarak gelmedik. O, Bay Kemal'in şahsiyetidir. O, bu tür Türkiye'deki mültecileri kovmanın hesabı içerisindedir. Ama biz böyle bir şeyi asla söylemedik çünkü ülkemize sığınan, bizden elaman dileyen, kendi ülkesindeki yönetimlerin öldürmeye gayret ettiği bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık."
    Etiketler:
    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Mülteci, afgan, Afgan, Afganistan, Suriye
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