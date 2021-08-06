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    Kemerköy Termik Santrali

    Kemerköy Termik Santrali'ni işleten şirketten açıklama

    © AFP 2021 / YASIN AKGUL
    Türkiye
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    Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı bir dizi tedbir alındı. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den, alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

    Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'den, alınan tedbirlere ilişkin yapılan açıklamada, yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletin tüm ilgili birimleri ile koordineli çalışma yürütüldüğü ve aynı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Yeniköy-Kemerköy termik santrallerinin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte onlarca itfaiye, yangın söndürme araçları, arazöz ve iş makineleri, yangın uzmanları ile ekiplerin, santral sahasında ve bölgesinde konuşlandırıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye’nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipmanı, iş makinesi desteği sağlamıştır." denildi.

    Açıklamada, ekipman tedariki dışında alınan tedbirlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

    "İş sağlığı ve güvenliği ekiplerimizle birlikte var olan tahliye talimatımız gözden geçirilmiş ve çalışanlarımıza gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Yangının gerek santral sahasına ulaşmasını engellemek ve gerekse diğer yerleşim bölgelerine etkisini yok etmek için tedarik edilen ekipman hizmete sunulmuş, hidrojen tankları planlı olarak boşaltılmış, içleri su ile doldurulmuş, santralin çevresinde koruma bandı oluşturulmuş, kömür stoku ağaçlık alandan mümkün olduğunca uzaklaştırmak için stok alanının orta kısmına doğru toplanmıştır. Yanıcı nitelikli fuel-oil gibi ham maddeler ticari kaygı gözetmeksizin imha edilmiş ya da güvenli bölgelere taşınmıştır. Üretim 5 Ağustos saat 18.00 itibarıyla durdurulmuştur.

    Lojmanlarda yaşayan aileler ve bu süreçte sahada bulunması elzem olmayan tüm personelin kademeli şekilde güvenli alanlara yönlendirildiği anlatılarak, "Ayrıca konaklama imkanları konusunda kendilerine güncel bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş, bunların yanı sıra havadan yangına müdahale aracı temini dahil olmak üzere gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır ve ilgili tüm prosedürler uygulanmaktadır. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Milas ilçesinde çıkan orman yangınında dün alevler Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 15 kilometre uzakta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşmış, santral personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

    Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken, iş makineleri ile de çevresinde hendekler kazılmış, yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar askeri gemilerle tahliye edilmişti.

     

    Etiketler:
    Kemerköy Termik Santrali, Yangın
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