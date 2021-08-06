CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Hükümetin orman yangınlarına yönelik açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kendi içinde kaos, kendi içinde söylem birliği sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manavgat ziyaretine ilişkin olarak da "Oraya gittiğinizde hizmetin aksamaması lazım. Erdoğan gidince itfaiyeyi beklettiler. Ormanlar cayır cayır yanıyor. Ben bunları söylemezsem görevimi yapmamış olun. İki yerde büyük yangın oldu. Antalya ve Muğla'da. Antalya Büyükşehir Belediye başkanına vali telefon açıyor 'Bu işi beraber götüreceğiz' diyor, doğru diyor. Ama Muğla Valisi, Muğla Belediye Başkanı'nı kriz masasına davet etmeye korkuyor. Çünkü İçişleri Bakanı orada. Telefon açıyor belediye başkanına 'önlem alıyorsunuz değil mi?' diye sorunca belediye başkanı 'Zaten sahadayız' diyor." görüşünü dile getirdi.

Türk Hava Kurumu'nun Türkiye'nin gözbebeği kurumu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar başarıyla görev yapan kurumu kim bu hale getirdi. 80 milyon dolar kredi almışlar, bu para neye harcandı bilen var mı, denetleyen var mı? Büyük yolsuzluklar var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'nun elinde çalışan uçak ve helikopter olduğunu belirterek, "THK'nın şu anda çalışan hem uçak hem helikopteri var. Sivil Havacılık'ın kriterlerini taşımayan uçakları var. Destek sağlanabilirse bu uçakları da kullanabiliriz deniliyor. Biz bu kuruma sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Orman Bakanı'nın ormandan haberi yok. Konuşması gereken kim? Orman Genel Müdürlüğü. Bakanlıktan daha bağımsız bir yapıya sahip. Yangın söndürmeyle ilgili yeterli bütçesinin ayrılıp, ayrılmadığını gazeteci olarak sordunuz mu? Hayır. Neden engellendi? Orman Kanunu'nu okuduğum zaman gerçekten bu büyük bir devlet. Yardımla ilgili bizim belediyemiz suçlandı. Belediyeler bu yangınları söndürecekler diye. Yangın ormanda çıkmış, bunu bilmiyor musun arkadaş?" şeklinde konuştu.

CANLI | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor #EnineBoyuna https://t.co/fqZvYCJa4D — Habertürk (@Haberturk) August 6, 2021

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