Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Uygun, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, 'suç delillerini karartmak' ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

İhbar üzerine Mamak ilçesinin Akdere semtindeki bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cesediyle karşılaşmıştı. Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.