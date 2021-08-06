Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorgusu gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ümitcan Uygun hakkında kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle, diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.