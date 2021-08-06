Erdoğan: Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız" dedi.
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 6, 2021
Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız. pic.twitter.com/4xxiSsD9Hj
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