Sağlık Bakanı Koca: Yalova artık mavi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova, yüzde 75'in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Kovid-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova'da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.
YALOVA, %75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Covid-19 Risk Haritamızda Yalova artık MAVİ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021
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