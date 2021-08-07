Orman işçileriyle kavga eden Yusuf Güney: Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim

Manavgat'ta yangın söndürme çalışmaları sırasında istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşayan Yusuf Güney, "Böyle zamanlarda küslük olmaz, şikayetlerimi geri çekeceğim" dedi.

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışmıştı. Güney, tartışma esnasında arabadaki ruhsatlı silahıyla havaya ateş açmış ve gözaltına alınmıştı.

Bu gerginliğin ardından gönüllü orman işçisi olduğunu ifade eden Güney, İstanbul'da konserdeyken yangın haberini duyunca yangın tüplerini alarak bölgeye ulaştığını ve yangınların insanüstü bir güçle önlendiğini vurguladı.

'Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat göreceğim, gerekirse özür dileyeceğim'

İki gündür kamuoyunu meşgul eden üzüncü olay yaşandığına değinen Güney, "Kimse uyumuyordu, yangınla mücadele edenlerin hakları ödenmez. Buraya geldiğimde talihsiz bir şey yaşandı. Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk. Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz. Hepimiz aynı amaç için buradayız. Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat göreceğim, gerekirse özür dileyeceğim. Birlik ve beraberlikte kötü günleri çabuk atlatacağız" diye konuştu.

Bu sözlerinin ardından Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, sanatçı Güney'e orman işçisi yeleği ve şapkası hediye etti.

Manavgat'ta günlerdir devam eden ve bugün kontrol altına alınan orman yangınlarına müdahale etmek isteyen Güney ile orman işçileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, olay sonrası taraflar karşılıklı bir birinden şikayetçi olmuştu.