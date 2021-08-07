Meteoroloji'den 4 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 11 ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. "MeteoUyarı" sisteminde; 4 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bayburt il geneli ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinin, yarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, (Hatay hariç) Akdeniz ve (güneybatısı hariç) Doğu Anadolu'nun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Ani sel, yıldırım ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 4 il için sarı, 7 il için turuncu kodlu uyarı verdi.

SARI KOD: İstanbul, Bursa, Bilecik, Ankara

TURUNCU KOD: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak.