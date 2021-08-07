Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şartlar oluşursa havaalanını işletmeye talibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor" dedi.