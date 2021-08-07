Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şartlar oluşursa havaalanını işletmeye talibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kahramanlık ve fedakarlık hikayesi bitmedi, devam ediyor. Mehmetçik tarih yazmayı sürdürüyor. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 313, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise 1 Ocak'tan bugüne 1631 terörist etkisiz hale getirildi.
- Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor.
- Yangınla mücadele çalışmalarına 4 İHA, 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi, 4 helikopter, 50'den fazla itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 600'den fazla personelle katkı sağlıyoruz.
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