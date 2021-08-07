Bürosu mühürlenen 'sopalı şifacı' sözde tedavi için otel ve araçları kullanıyor

Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen, kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçenlerle farklı noktalarda buluşarak sözde tedavisini sürdürüyor.

DHA'nın haberine göre, kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak'ın sosyal medya hesaplarından randevu vermeyi sürdürdüğü ortaya çıktı.

Başakşehir'de açtığı büro mühürlenen Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedaviyi olmak için gelen kişilerle araçta ve otelde buluştuğu ifade edildi.

Son paylaştığı videoda ise 'Various video messages from Turkish İstanbul' yani 'İstanbul'dan çeşitli mesajlar' yazması dikkat çekti. Videoda uzun süredir kullandığı 'Mala Ali Kürdistani' ismini de değiştirerek kendisine 'Dr. Ali Mahmud Hasan' dediği görüldü.

Mala Ali Kürdistani'nin 'sopalı tedavi' için randevu oluşturduğu telefon numaralarına DHA ulaştı. Kürdistani'nin asistanlarının çok temkinli davrandığı dikkat çekti. Arayanları Kürdistani'nin yönlendiren bir kişi DHA muhabirine "Hoca şu anda burada İstanbul'da. Başakşehir'de şu an kimse yok, randevu alanları tedavi etmeye devam ediyor. Randevu defteri var. O defterde ismi olmayanlar hoca tarafından bakılmıyor. Hoca İstanbul'da bazen gelenlere bakıyor, randevu olsa kesin bakar, randevu yoksa bakmaz" dedi.

'Şifa' için deve idrarı içtiği görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Kürdistani'nin yıllar önce, sosyal medya üzerinden bir deve ile çektiği video ortaya çıktı. Videoda devenin idrarını demir bir kaba koyarak, bir başka sıvı ile karıştırdığı, ardından da o idrarı içtiği görüldü. İdrarlı tedaviyi başkalarına uyguladığı da düşünülüyor.