Milas'ta yol kesip kimlik soran kişiler hakkında soruşturma

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla’da Milas ve Yatağan ilçeleri arasındaki karayolunda trafiği durdurarak "şüphelendikleri için" aralarında gazetecilerin de olduğu vatandaşlara GBT yapacaklarını söyleyen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Sivil vatandaşlar tarafından kapatıldığı iddiasıyla 5 Ağustos 2021 tarihinde Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca ulaşım araçlarının kaçırılması, alıkonulması ve tehdit suçlarından derhal soruşturma açılmıştır. Soruşturmaya titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Yangınların devam ettiği 5 Ağustos'ta gece saatlerinde bazı kişiler, "plakaları yabancı olduğundan kendilerinden şüphelendikleri için haklarında GBT yapılmasını sağlayacakları" iddiasıyla devlet karayolu üzerindeki trafiği durdurarak "kontrol yapmak" istemişlerdi.

Kendisini “görevli” olarak tanımlayan ve adının Muharrem Duygu olduğunu belirten kişi, kendisine tepki gösterenler görüntüsünü alırken, “Belki yangından kaçıyorlar, belki ormanları onlar yaktı. Ormanım yanıyor ben halkım” demişti.