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    İstanbul’da cemaate vaaz yerine doktordan aşı bilgilendirmesi

    İstanbul'da cemaate vaaz yerine doktordan aşı bilgilendirmesi

    © DHA
    Türkiye
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    Koronavirüs ile mücadele sürerken aşı ile ilgili tereddütlerin ortadan kaldırılması ve soruların yanıtlanması amacıyla Avcılar’da Cuma namazına gelenlere vaaz yerine uzman doktor aşı bilgilendirmesinde bulundu.

    Bulaşıcı hastalıklar konusunda doktorasını yapan Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Abbasoğlu'nun toplumun her kesime ulaşmak amacıyla proje hazırladı.

    İlçe Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan'ın yanı sıra Avcılar Kaymakamlığı ve Müftülüğün onayı ile cami, cem evi, sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri de kapsayan bilgilendirmeler yapılması benimsendi.

    Bu doğrultuda Halk Sağlığı Uzmanı Ahmet Abbasoğlu, Avcılar Merkez Ulu Camii’nde Cuma namazından önce vaizin yerini alarak cemaate mihraptan seslenirken koronavirüs ile mücadelede aşı olmada tereddüt edenlerin kafalarındaki sorulara yanıt vermek istediğini anlattı.

    Merkezi sistem ile ilçedeki bütün cami ve mescitlere de sesi ulaşan Uzman Dr. Abbasoğlu, sonbahar, kışa girilirken toplumsal bağışıklık düzeyini en üst düzeye yükseltmeyi çift doz aşılı oranını yüzde 60-70'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Avcılar'da günde ortalama 100 vaka görüldüğünü, 3 entübe ve 20-30 kadar hastanede tedavi gören kişi bulunduğunu anlatan Dr. Abbasoğlu, “Önümüzde atlatmamız gereken kritik bir süreç var. O nedenle sizlere bu kutsal makamdan seslenmek istedim” dedi.

    Uzmanın anlattıklarını dinleyenlerden Bülent Gökmen, “Keşke daha önce olsaydı. Tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran bir bilgilendirme oldu. Ailemde hepimiz aşımızı olduk. Kronik rahatsızlığı olan annemin sırasını bekliyoruz” dedi. Cemaatte bulunanlardan Yaşar Benli, “Allah emeği geçen herkesten razı olsun diye konuştu. Halit Kaya da, uzmanın cemaatin karşısına çıkarak yaptığı bilgilendirmeyi, “İnanılmaz nokta atışı” olarak nitelendirdi.

    Avcılar İlçe Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan, benzer çalışmayı toplumun her kesimine ulaştırarak, bu salgın ile mücadele kapsamında olumlu sonuç almak istediklerini, camideki vaaz öncesi aşı bilgilendirmesi ile ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını ekledi. 

    Etiketler:
    Koronavirüs, Koronavirüs aşısı, vaaz
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