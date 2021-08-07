Ahmet Hakan: 'Ümitcan' isminde bir afacanlık tınısı var

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen ve Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle yeniden tutuklanan Ümit Can Uygun hakkında gazetesinde yapılan bir habere ilişkin açıklamada bulundu.

İsminde bir afacanlık tınısı olduğu görüşünü savunan Hakan, Ümitcan Uygun'un haberini gazetede “Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan böyle yaptı” diye vermek içimizden gelmedi" diye yazdı.

Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

ÜMİTCAN İSMİNİN YUMUŞATMASI

Ümitcan isminde...

- Bir afacanlık tınısı var.

- Kabul edilebilir oranda bir yaramazlık tınısı var.

- İsmin kendisi ister istemez “Bizim Ümitcan” tınısı yaymakta.

*

İşte bu nedenlerle...

Adı sürekli şüpheli kadın ölümleriyle birlikte anılan adamın haberini gazetede “Ümitcan şöyle yaptı, Ümitcan böyle yaptı” diye vermek içimizden gelmedi.

*

Dünkü Hürriyet’te çıkan...

“Yine O Adam Yine Bir Ölüm” başlığının kısa hikâyesi budur.