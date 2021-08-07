Eskişehir'de şiddetli yağmur ilçeleri vurdu

Eskişahir'e Günyüzü’nde ve Sivrihisar’ın Mülk, Nasrettin Hoca ve Oğlakçı mahallelerinde dolu ve şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Yağışın etkisiyle bazı dere yataklarının taşması ile Ankara-Eskişehir Karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, sel suyunun çekilmesi ile kısmi şekilde ulaşıma açıldı.

Mülk Mahallesinde dere yatağının üzerinde tuğlalı baraka binada mahsur kalan 6 vatandaş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılmıştır. Ortaklar mahallesinde ise Tarım İşçilerinin çadırları selden zarar gördü. Yaklaşık 3 araçta dolu nedeniyle oluşan zarar için tutanak hazırlandı.

Sivrihisar’da selden zarar görerek mağdur olan vatandaşların kapalı spor salonuna alındığı belirtildi.