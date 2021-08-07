MSB: 13 FETÖ mensubu Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını açıkladı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LynbGGSDD5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Edirne’de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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