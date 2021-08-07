Kocaeli'nde silahlı kavga: 3 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 4 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden F.F.B. ve Y.C, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar Z.Ş, M.Ş. ve B.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmit ilçesinde 4 Ağustos'ta Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restorana gelen B.K, ofis bölümünde, aralarında husumet olduğu belirtilen Z.Ş. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada B.K. ile Z.Ş, B.Y. ve F.F.B. yaralanmıştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.K., müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.