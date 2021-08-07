Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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