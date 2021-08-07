Üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre olay bu akşam saat 17.30 sıralarında Aydoğdu Mahallesi 13 Kasım İlköğretim Okulu bahçesindeki halı sahada yaşandı.

Arkadaşları ile birlikte halı sahada oynayan Tarık D.'nın üzerine sabitlendiği yerden çıkan kale direği devrildi. Kale direğinin altında kalan D.'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ancak ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Görgü tanığı bir kadın, "Bir çocuk geldi bize 'üzerine heykel' düştü dedi. Biz de gittiğimizde kale direğinin altında kalmıştı. Baygın şekilde yatıyordu. Daha oracıkta ölmüştü" dedi.