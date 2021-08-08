Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı bakımsızlıktan tarlaya döndü

Sivas'ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanının görüntüleri yürek burktu. Bakımsızlıktan tarlaya dönen havaalanında yenileme çalışmaları başlıyor.

Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılan ilk yerli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü.

Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk havaalanlarından birisi olan bu alan yeniden inşa ediliyor.

200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları başladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz alanda incelemelerde bulunarak, proje hakkında bilgi aldı.

Nuri Demirağ'ın Divriği'ye 79 yıl önce yaptırdığı havaalanı bakımsızlıktan tarlaya döndühttps://t.co/sW4RMGlRty pic.twitter.com/ddiHpSPrkR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 7, 2021

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