Mühendis odalarından ortak açıklama: Tüm santraller için acil durum planları açıklansın

Orman yangınları ile ilgili ortak açıklama yapan 4 mühendis odası; iki haftadır devam eden orman yangınlarında, Kemerköy Termik Santrali'nde de yangın çıktığına vurgu yaparak; hükümetin enerji, altyapı ve sanayi tesisleri için 'Acil Eylem Planlarını' açıklanmasını istedi.