Dr. İnal: Koronavirüs insanlara bulaştıkça daha agresif bir hale geliyor

Öğretim görevlisi Dr. İnal “Bizlerin en büyük korkusu, virüs bulaştıkça süper mutant dediğimiz daha bulaşıcı ve agresif hale gelen bir mutasyona dönüşebiliyor. Bu henüz tespit edilmiş değil ama böyle bir ihtimal var. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor” dedi.