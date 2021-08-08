Ümitcan Uygun'un ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest

'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ağabeyi Erol Uygun, adli kontrol şartıyla salıverildi.
'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Uygun, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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