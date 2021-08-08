İstanbul'da Caddebostan sahilindeki halk plajında pazar yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da güneşli havanın hakim olduğu pazar gününde vatandaşlar, Caddebostan sahilinde bulunan halk plajına akın etti.

İstanbul'da pazar günü, sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için sahilleri tercih etti. Kadıköy Caddebostan sahilindeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu.

Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülenen sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Vatandaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi.