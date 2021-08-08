Kayıt
19:33 08 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 58
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045195050_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_46c49f5440c71651aa9826683c91384b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108081045195080-adalet-bakani-gul-yanan-alanlara-tek-bir-civi-cakilmasina-izin-vermeyecegiz/

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kontrol altına alınan sahaları inceledikten sonra ilçe merkezinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Gül, yanan alanlara tek bir çivi dahi çakılmasına izin vermeyeceklerini söylerken, yangınlarla ilgili soruşturmaların çok titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaptığı açıklamada “Şunu da bir kez daha gördük ki, ormanda bulunan ağaçlar nasıl farklı farklı tür ve boylarda olsa bile hep birlikte ormanı ağaçlar bir araya getiriyor. Bizler de ne olursak olalım, 7’den 70’e düşüncemiz ne olursa olsun nasıl bir orman yanınca hepimiz koşup oraya söndürmek için gidiyorsak bu ülkemizde de hepimiz aynı ruhla beraber yaşıyoruz. Bu ormandaki ağaçlar gibi nasıl onlar yanınca yüreğimiz yanıyor, hep birlikte bu ülke bizim, ormanlar bizim, bu doğa bize emanet bizler de bu duygu ile orayı korumak ve daha güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.

    Yanan sahaların en kısa sürede tekrar ağaçlandırılacağını, hiçbir alanın imara açılmasının söz konusu olmadığını belirten Adalet Bakanı Gül,  şu ifadeleri kullandı:

    “Şunu da açıkça söyleyeyim. Orada yanan kaç ağacımız varsa daha fazlası ile biz orayı yeşillendireceğiz. Eski haline getireceğiz. Asla ama asla orada hiçbir yapılaşmayı, hiçbir imara hiçbir şekilde orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız. Bu hem Anayasa’nın amir hükmü, hem bizim doğayla olan saygımız, hem kendi inancımız. Bu konudaki yaklaşımımız da budur. Asla ama asla orada yanan ağaçların yerine farklı bir amaç için kullanılmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz. Hep beraber takipçisi olacağız. Yeşil vatanımızı da hep birlikte koruyacağız.” 

    'Soruşturmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor'

    Çıkan orman yangınları ile ilgili sürdürülen soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Bakan Gül, “Tüm yangın ile ilgili soruşturmaları da, hem adli tüm mercilerimiz, hem idari tüm mercilerimiz kolluğumuz takip ediyor. Bu konuda da soruşturmaları büyük bir titizlik ile takip ediyoruz. Alacağımız ve aldığımız tedbir ve daha fazlası neler yapılır bunların da takipçisiyiz. Tüm Bakanlarımız, ilgili bakanlarımız burada. Tüm hasarları yerinde tespit ediyoruz. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zarar varsa o zararları hep beraber gidereceğiz. Devletimiz büyük, milletimiz büyük. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş bir şekilde Türkiye’mizi daha güzel yarınlara hep beraber taşıyacağız” dedi.

     

    Etiketler:
    Abdülhamit Gül, Yangın, Orman yangını, çivi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, gazetecilere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi.
    Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor
    Karikatür
    'Rusya ve Çin’in ABD’ye ‘dur’ demeleri gerekiyor'
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet