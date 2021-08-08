Bakan Koca: Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı

Koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinen Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hakkari'yi örnek gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Hakkari aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Kovid-19 Risk Haritasında mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı."

HAKKÂRİ, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40. sıradan 13. sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2021

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