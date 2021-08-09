Sakarya'da düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yapılan düğün cemiyetinde magandalar silahları ile havaya ateş açmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre art arda atlayan silahlar sonrasında bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce; Y.A., Ö.A., T.T., G.A. ve T.A. isimli 5 şahıs ile birlikte 5 adet rahatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 6 adet silah ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



