Sudan'da sağanak: Havalimanını su bastı

Sudan'ın başkenti Hartum'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, bazı bölgelerde yollar göle döndü. Hartum Uluslararası Havaalanı da su baskınlarından nasibini aldı. Bavulları sular altında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sudan'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu başkent Hartum'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı, binlerce ev ise hasar gördü.

Hartum Uluslararası Havaalanı'nın giden yolcu kapısını da su bastı. Bavulları sular altında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

800'den fazla ev yıkıldı

Atbara kentinde ise, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok evin çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da 12 bin kişi yağış ve selden etkilendi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın 18 eyaletinden 8'inde yaklaşık 12 bin kişinin sağanak ve sellerden etkilendiği belirtilerek, 800'den fazla evin yıkıldığı ve 4400'den fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.