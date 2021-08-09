Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 05.10'da Datça'nın 48 kilometre açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

TRT Haber'in aktardığına göre deprem, yerin 22.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti.