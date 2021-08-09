'CHP, Mehmet Şimşek'le görüşüyor' iddiası

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü iddia etti.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için AK Partili bir isimle temasta olduğu iddiasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ismin eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek olduğunu ileri süren Daşdemir, "Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le temas halindelermiş. Ali Babacan, Abdullah Gül’den sonra Kürt kökenli olması sebebiyle Mehmet Şimşek’le yakın zamanda görüşüldü" dedi.

Daşdemir, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada "En önemli kriter Kürt kökenli olması. İkinci olarak AK Partili ve Kürt kökenli olması. Görüşüldüğünü ve kendisiyle temasa geçildiğini duydum" ifadesini kullandı.