Dolandırıcının arabasını taş yağmuruna tuttu: '36 bin dolar'

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, kendisini dolandırdığını belirttiği şahsın aracını taş yağmuruna tuttu. Kadın, bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
Kadının aracı taşladığı anlar, kameralara yansıdı.
İstanbul'da bir kadın, kendisini dolandıran adamın arabasını "36 bin dolar" diye bağırarak taş yağmuruna tuttu.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın, kendisini dolandırdığını belirttiği şahsın aracını taş yağmuruna tuttu. Kadın, bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla aracına binip olay yerinden uzaklaştı.
Kadının aracı taşladığı anlar, kameralara yansıdı.
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