İletişim Başkanı Altun: Tebrikler bizim çocuklar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcular için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı.
Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya şu notu ekledi:
"Tokyo 2020'de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık. O formaya sinen yılların emeğiyle, O ay yıldız göndere çekilince, O marş okunurken dolan gözlerle, Biliriz ki bu gurur hepimizin! Tebrikler bizim çocuklar!"
#Tokyo2020 ’de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 8, 2021
O formaya sinen yılların emeğiyle,
O ay yıldız göndere çekilince,
O marş okunurken dolan gözlerle,
Biliriz ki bu gurur hepimizin!
Tebrikler bizim çocuklar! pic.twitter.com/YsoxLIfMvA
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