İletişim Başkanı Altun: Tebrikler bizim çocuklar

#Tokyo2020 ’de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık.



O formaya sinen yılların emeğiyle,

O ay yıldız göndere çekilince,

O marş okunurken dolan gözlerle,

Biliriz ki bu gurur hepimizin!



Tebrikler bizim çocuklar! pic.twitter.com/YsoxLIfMvA