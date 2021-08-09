Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olimpiyat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Tokyo 2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler."
#Tokyo2020’den rekor sayıda madalyayla dönen Olimpiyat Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2021
Madalya kazansın kazanmasın, her bir evladımız Türkiye’yi hakkıyla temsil etmiş, bizlere büyük gurur yaşatmıştır. Teşekkürler #TeamTürkiye. pic.twitter.com/3rkeLScino
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