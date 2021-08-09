İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğu kayıplara karıştı.

Hadımköy’de oturan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş’e dün akşam saatlerinden beri ulaşılamıyor. Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıktı. 2'si kardeş 3 kız geri dönmeyince aile aramaya çıktı. Kızlarını bulamayan aileler polise haber verdi. Polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da 3 kız çocuğu kayıp: Pikniğe gitmek için evden çıkmışlardı https://t.co/Bg3fYeEdFV pic.twitter.com/UQ5P36UmLN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 9, 2021

‘Piknik yapacağız diye evden çıktılar, akşam dönmediler’

Kayıp Eslem Tuana ve Efsa'nın annesi Semra Yüksel, “İki kızım saat 17.30 gibi 'bahçede piknik yapacağız' diyerek evden çıktı. Ben de izin verdim. Evde çantalarına kıyafet koydular. Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıyafet dikeceğiz' dediler. Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda üçüncü kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık" dedi.

‘Polis kızların otobüs kartlarını kontrol etti ve kullanılmamış’

Anne Semra Yüksel, “Polis kızların otobüs kartlarını kontrol etti ve kullanılmamış. Yine büyük kızım Eslem Tuana, en son sosyal medya üzerinde Özbek bir kişilerle konuşmuş. O kişiye 'ben basketbol oynamaya gideceğim' demiş. Şimdi bu Özbek kişi gözaltına alındı" diye konuştu.

‘Kardeşiniz sizi bekliyor, sizi çok seviyorum ne olur geri dönün’

Anne Yüksel, "Eslem Tuana, Efsa ve Nazar aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz. Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma sesleniyorum. Biz size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün" ifadelerini kullandı.

‘Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu’

Nazar'ın annesi Semiha Memiş ise, “Nazar arkadaşlarıyla piknik yapmak için evden çıktı. Yanına bir çanta da aldı. Çantanın içine baktığımda sadece oyuncak vardı. Bizim çocuğum akşam ezanı okunmadan eve gelirdi. Evde bile yalnız duramayan bir çocuktu. Nazar yavrum perişan oldum. Korkup da gelmemezlik yapma" diye seslendi.