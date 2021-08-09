Bakan Dönmez açıkladı: Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde bir ünitenin devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını duyurdu.
Dönmez, kalan ünitelerin bakım ve kontrolleri tamamlanınca devreye gireceğini söyledi.
📍Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 9, 2021
Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı.
Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek.
👷♀️👷♂️🌲🌳 pic.twitter.com/Zs5P61y8kB
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