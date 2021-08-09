Bakan Dönmez açıkladı: Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı

📍Kemerköy Termik Santrali’ndeyiz.



Yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başladı.



Kalan üniteler, bakım ve kontrolleri de tamamlanınca devreye girecek.



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