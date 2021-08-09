İmamoğlu'ndan kurban bağışı paylaşımı: Kampanya sürecinde kadınlar istihdam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurban bağışı kampanyası kapsamında hazırlanan konservelerin yakında dağılacağını belirterek paylaştığı video ile bağış yapanlara teşekkür etti.

İBB'nin hazırladığı videoda, bağış kampanyası sürecinde kadınların istihdam edildiği belirtilirken kurban derilerinden elde edilecek gelirin de ayrıca burs olarak dağıtılacağı ifade edildi.

Konservelerin hazırlanış aşamasını ve hazırlayan İBB çalışanlarının verdiği demeci paylaşan İmamoğlu, "Bağışlarıyla 230 bin ailemize destek olan bütün hayırseverlere teşekkürler. Konservelerimiz 21 günlük dinlenme sürecini tamamladıktan sonra evlere dağıtılacak. Ulaştığımız her yuva dayanışmamızı çok daha güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.