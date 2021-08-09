Kayıt
15:26 09 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İŞKUR: Yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin başvuru kabul edildi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103876/05/1038760551_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_285a770e897320618a29abbf57f693e2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108091045200472-iskur-yilin-ilk-6-ayinda-564-bin-kisi-issizlik-sigortasi-basvurusu-yapti-162-bin-basvuru-kabul/

    İşten çıkarma yasağının yürürlükte olduğu yılın ilk 6 ayında 564 bin kişi işsizlik sigortası başvurusu yaptı, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. İŞKUR, en çok açık iş olan meslekleri açıkladı.

    İŞKUR'un açıkladığı Ocak-Haziran 2021 dönemi Aylık İstatistik Bülteni'ne göre işten çıkarmanın yasak olduğu Ocak-Haziran 2021 arasında 564 bin işsiz işsizlik ödeneği için başvurdu.

    Duvar’ın haberine göre, 162 bin işsizin işsizlik ödeneği başvurusu kabul edildi. Bu durum 2021 yılının ilk 6 ayında 564 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor. Sadece Haziran 2021 döneminde 104 bin işsiz İŞKUR'a başvurdu. Veriler işten çıkarma yasağının kalktığı Temmuz 2021 dönemini kapsamıyor.

    Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti

    Öte yandan İŞKUR verilerine göre Temmuz ayında kurum aracılığıyla 123 bin 531 işe yerleşme gerçekleşti. 

    Ocak-Temmuz 2021 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde oldu.

    İŞKUR’un Temmuz ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 160 bin 926, Ocak-Temmuz döneminde ise 940 bin 738 olarak açıklandı

    En fazla açık iş imalat sanayi sektöründe

    Açık işlerin yüzde 98.8’i özel sektörden alındı. Sektörler itibariyle en fazla açık iş 435 bin 800 açık iş ile imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık iş 'satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

    Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.5 artış göstererek 2 milyon 995 bin 607 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52.2’si erkek, yüzde 47.8’i kadın, yüzde 37.9’i 15-24 yaş grubunda.

    Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 37 bin 348 kişi yararlandı.

    İlgili konular:

    İŞKUR şube müdürü, Genel Müdürlük binasından atlayarak intihar etti
    İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı neredeyse 3 milyon
    İŞKUR Genel Müdürü Aktürk: Pandemide 8 milyon insana, 57 milyar TL destek sağladık
    Etiketler:
    Türkiye, İŞKUR, işsizlik, Başvuru
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, gazetecilere, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kelebeklerin tür olarak yoğun yaşadığı yerlerden birinin Van Gölü Havzası olduğunu söyledi.
    Van Gölü havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor
    Karikatür
    'Rusya ve Çin’in ABD’ye ‘dur’ demeleri gerekiyor'
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet