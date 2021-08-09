Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye müdürü ofisinde ölü bulundu

Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) internet sitesinde Aydın Taş'ın ölümüne ilişkin, "Kırım Haber Ajansı’nın Türkçe Yayın Yönetmeni Aydın Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe Yayın Yönetmenimiz Aydın Taş’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" dendi.

Taş'ın ölüm nedenine dair bir bilgiye ise yer verilmedi.