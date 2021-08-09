Kayıt
17:02 09 Ağustos 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Aile hekimliği / Biontech

    Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa pandemi zamanla biter

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694568_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_547367a35f4e53a3229e2659d461de03.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108091045200830-yerli-asiyi-gelistiren-prof-dr-ozdarendeli-toplumun-yuzde-70i-asilanirsa-pandemi-zamanla-biter/

    Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, “Aşılananların hastaneye yatış ve yoğun bakım süreçleri oran olarak çok düştü. Aşılanmayanların ise yoğun bakım ve hastanelere yatış süreçleri devam ediyor. Toplumun yüzde 70'i aşılandığı takdirde pandemi zamanla ortadan kaybolacaktır” dedi.

    Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ERÜ Tanıtım Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Turkovac aşısıyla ilgili yapılan çalışmaya değinen Özdarendeli, “Pandeminin ikinci yılındayız. Dünyayı etkileyen bir pandemi. Erciyes Üniversitesi araştırma üniversitesi olarak daha önceki yıllarda kurduğu birtakım araştırma merkezleri ile birlikte bilgi üretimini başlatmıştı ve bu pandemi süreci ile ilgili de özellikle aşı araştırma ve geliştirme merkezinde daha önceki yıllarda üretilen bilginin bu pandemi sürecinde artık pratiğe doğru uygulanmasında ciddi birtakım çalışmalarımız oldu. Şu anda da Turkovac aşısı ile ilgili de klinik öncesi çalışmaları bitirdik. Faz çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda Erciyes Üniversitesi'nin özellikle araştırma geliştirme noktasında önemli bir üniversite olduğunu söylemek lazım” diye konuştu.

    ‘İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili'

    Prof. Dr. Özdarendeli, Turkovac aşısının etkisine değinerek, “İngiliz varyantı ile ilgili hızlı bir proje yaptık. Turkovac aşısı İngiliz varyantına karşı etkili mi? Çünkü son aylara kadar ülkemizde dominant olan artık İngiliz varyantıydı. O noktada yaptığımız çalışmalar İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili. Farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onunla ilgili elimizde tam veri olmadığı için bunu söyleyemiyorum ama İngiliz varyantı ile ilgili etkili olduğunu söyleyebilirim” dedi.

    ‘Bundan sonraki süreçte bu tarz pandemiler olacak'

    Dünyada ileriki dönemlerde yeni virüslerin görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Özdarendeli, “Sars-1, Mers ve Sars-2 virüslerinin ardından yeni bir virüs görülebilir. Şu anda 2000'li yıllarda ortaya çıkan salgınlara baktığımız zaman bunlardan Sars-1, Mers ve Kovid-19, koronavirüs kapsamında yer alıyor. 2000'li yılların başında domuz gribi salgını vardı. 2014-2015 yıllarında Afrika kıtasında Ebola salgınları vardı. Bunların hepsi viral kökenli. Hepsi zoonotik. Yani ekolojik dengeleri birtakım yanlış politikalarla dünyadaki yanlış işlemlerle değişti. Ekolojik yapılar da değişti. Bu yüzden doğadaki canlılar özelikle yaban hayatı ile insanların biraz daha iç içe girmesi zoonotik olarak bu hastalıklar ortaya çıkıyor. Çağımız zaten bir yerden bir başka coğrafyaya çok rahat gittiğimiz bir çağ. O nedenle de bir yerde çıkan bir odak sadece orayla sınırlı kalmıyor. Bütün dünyaya yayılıyor. O yüzden bundan sonraki süreçlerde bu tür pandemilerin olma olasılığı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

    ‘Bütün aşılar etkili gözüküyor'

    Koronavirüs salgınında uygulanan aşıların etkisiyle ilgili açıklama yapan Özdarendeli, “Sinovac ile Turkovac aşısı platform olarak aynı şekilde üretilen inaktif aşılardır. Bunların verileri daha sonra bilimsel olarak karşılaştırılacaktır. Birbirlerine avantajları ve dezavantajları ortaya çıkacaktır. BioNTech mRNA tabanlı bir aşı. İlk defa da dünyada uygulanan bir aşı. İlk veriler yan etki noktasında problemsiz gözüküyor. Uzun vadede bu yeni jenerasyon aşıların tabii ki etkileri ortaya çıkacaktır ama şu ana kadar bütün aşılar kısmi olarak çok az yan etkili olup pandeminin kontrolünde oldukça etkili gibi gözüküyor. Hem inaktif hem de yeni jenerasyon Kovid-19 aşıları böyle görünüyor” şeklinde konuştu.

    ‘Örgün eğitime geçilmesi şart'

    Yeni eğitim-öğretim döneminde okulların açılabileceğini belirten Prof. Dr. Özdarendeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Örgün eğitime geçilmesi şart. Çünkü örgün eğitim ile online eğitim arasında çok ciddi fark var. Yüz yüze eğitimin faydalarını burada anlatmaya gerek yok. Bu aşılama ile birlikte ben eylül ayında inanıyorum ki hem üniversiteler hem de ilk ve orta dereceli okulların açılması söz konusu olacaktır. Hatta aşılama yaşının da 12-15 arasına düşürülmesi söz konusu. Okullar açılacaktır diye düşünüyorum. Zaten 1,5 yıl gibi önemli zaman kaybedildi. Bu jenerasyon için daha fazla zaman kaybetmemek lazım.”

    ‘Aşılanmayanların hastaneye yatış süreçleri devam ediyor'

    Aşı üretimine değinen Prof. Dr. Özdarendeli, “Aşı üretimi beşeri anlamda Türkiye'de maalesef yok. 1998 yılında birtakım teknolojik gelişmelere ayak uydurulamadığı için sonlandırılmış. Şu anda beşeri aşı üretimi yok ama son 8-10 yıldan beri bu noktada ülkemizin çalışmaları var. Hem Ar-Ge noktasında hem de klinik çalışmalar noktasında çalışmalar yapılıyor. Kısa zamanda ülkemizin beşeri anlamda insan aşıları üretimi anlamında üretime geçeceğini söyleyebiliriz. Belki pandeminin bize en büyük katkılarından bir tanesi bu olacaktır. Ben inanıyorum ki beşeri aşı üretimi ile ilgili imkanlar sağlanacaktır. Şu anda dünyada milyarlarca doz aşı üretildi. İnsanlara bu aşılar uygulandı. Bulaş özellikle devam ediyor. Aşılanan insanların hastaneye yatış ve yoğun bakım süreçleri oran olarak çok düştü. Aşılanmayanlar ile tam doz aşısını yaptırmayanların ise yoğun bakım ve hastanelere yatış süreçleri devam ediyor. O yüzden toplumun yüzde 70'i aşılandığı takdirde bu pandemi zamanla ortadan kaybolacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

    ‘Yıl sonuna kadar sonuç alabileceğimizi düşünüyorum'

    Turkovac’ın Faz-3 çalışması tamamlandıktan sonraki süreciyle ilgili bilgi veren Özdarendeli, “Faz-3 aşamasının sonuçları iyi çıktığı takdirde acil kullanım onayı veriliyor. Türkiye'de aşı üretme kapasitesi olan bir takım özel kuruluşlar var. Bunlardan birkaç tanesi muhtemelen Turkovac aşısını üretmeye başlayacaktır. Sağlık Bakanlığı bunları koordine eden bir kurum. Kendi içerisinde de bu tür çalışmaları olacaktır diye düşünüyorum ama şu an o kapasitede ve kapasitesini geliştirebilecek olan birkaç tane özel kuruluş var. Muhtemelen üretim noktasında o özel kuruluşlardan Faz-3’ten sonra yararlanacaktır. Faz-3 aşamasının belli bir zamanı yok. Faz-3 aşamasında belirli istatistiğe ulaşmamız lazım. Aynı zamanda pandeminin devam edip belirli aşılanan ve aşılanmayan gruplar arasındaki farkın belirli bir oranda yakalanması lazım. Bu oran yakalanana kadar devam etmek zorunda. Aynı zamanda Faz-3 Turkovac’ın yalnız ülkemizde değil, yurtdışı merkezli yapılması da düşünülüyor. Ben yıl sonuna kadar belki daha öncesinde belirli bir sonucun alınacağını düşünüyorum” dedi.

    İlgili konular:

    Pandemi vurgunu: Biontech-Pfizer ve Moderna'dan AB'ye sattıkları aşı dozlarına zam
    Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi: Tıp ve hemşirelik bölümlerine ilgi arttı
    Japonya'da ebeveynler, pandemi nedeniyle bebeklerini göremeyen akrabalarına pirinç torbası gönderiyor
    Etiketler:
    Aşılama, BioNTech, TURKOVAC, Erciyes Üniversitesi, Aykut Özdarendeli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yıkılan evinin enkazında oturan kadının hüznü.
    İki kez selin vurduğu ve hala sel riskinin olduğu köyde tedirgin bekleyiş
    Karikatür
    'Rusya ve Çin’in ABD’ye ‘dur’ demeleri gerekiyor'
    Kuzey Akım 2
    Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet