CHP Sözcüsü Öztrak'tan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddiasını değerlendirdi. Öztrak, "Allah akıl fikir versin, başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüştükleri iddiasını yalanladı.

Genel merkezde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, şunları kaydetti:

"İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin, başka bir şey söylemeye gerek yok."