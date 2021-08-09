Ankara Tabip Odası: Haftalık vaka sayısı yüzde 17, test pozitifliği yüzde 16 arttı

Ankara Tabip Odası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Resmi Covid-19 verilerine göre son 4 haftadır ölümler artıyor. Son bir haftada haftalık ölüm sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 55 artarak 768 oldu" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Haftalık vaka sayısı yüzde 17, test pozitifliği yüzde 16 arttı. Test sayısı değişmedi" denildi.

⚠️ Resmi #COVID19 verilerine göre son 4 haftadır ölümler artıyor



📢 Son bir haftada haftalık ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %55 artarak 768 oldu



📢 Haftalık vaka sayısı %17, test pozitifliği %16 arttı



📢 Test sayısı değişmedi



📣 #TedirginOlmaAşıOl pic.twitter.com/hXoWLCe9DL — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) August 9, 2021

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