Eskişehir ve Adıyaman'da karantina kararları

Eskişehir'de bir mahalle ve Adıyaman'da 122 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Koronavirüsü salgınında yeni karantina kararları alınmaya devam ediliyor. Eskişehir'in Alpu ilçesi Uyuzhamam Mahallesi'nde 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. 7 kişinin de temaslı olması nedeniyle mahallede karantina başlatılmasına karar verildi.

Adıyaman'da ise 122 evde izolasyon başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerde Kovid-19 tespit edildi.