Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, mevkidaşı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Dendias, "Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Türkiye’nin bize göndereceği 2 yangın söndürme uçağı için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Σε σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ευχαρίστησα τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας @MevlutCavusoglu, ο οποίος με ενημέρωσε ότι δύο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα αποσταλούν στην Ελλάδα, καθώς, όπως επισήμανε, πλέον οι πυρκαγιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο. pic.twitter.com/7jcUtKx1bz — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 9, 2021

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