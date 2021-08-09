Seyir halindeki araç karşı şeride geçti, 2 otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu

Zonguldak’ın Perşembe beldesinden Bartın’ın Kozcağız istikametine seyir halinde olan bir otomobil şerit ihlali yaparak ilerlerken, bu sırada karşı şeritte ilerleyen 2 otomobille çarpışmaktan, diğer sürücülerin dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Hızla kendilerine doğru gelen otomobili fark eden sürücüler son anda direksiyon kırıp çarpışmaktan kurtuldular. Bu sırada direksiyon hakimiyetini yitiren otomobilin sürücüsü iki araca sürterek geçtikten sonra takla atarak durabildi.

O anlar ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.