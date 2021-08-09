Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. 'Yabancı düşmanlığı'na varmamalı.
1-— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 9, 2021
Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda.
Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. “Yabancı düşmanlığı”na varmamalı.
Ünlü piyanist şöyle devam etti:
Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli. Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbette ki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur.
2-— Fazıl Say (@fazilsaymusic) August 9, 2021
Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli.Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)