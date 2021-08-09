Fazıl Say: Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını ve ihtiyacını iyi bilmeli

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Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli.Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur