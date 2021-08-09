Üsküdar’da 1.5 milyon lira değerinde sahte vitamin ürünleri ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 20 gün süren takip sonucu Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir apartmanın en alt katında sahte vitaminlerin üretilip paketlendiği ve bu ürünlerin bir klinikte hastalara uygulandığı tespit edildi.

Polis ekiplerince baskın yapılan depoda yaklaşık 10 bin adet satışa hazır ürün, bir paketleme cihazı ile çok sayıda ilaç kutusu ve bu ürünlere ait prospektüsler ele geçirildi.

Polis, depoda paketlemesi yapılan tüm ürünlere el koyarken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Ekipler operasyon kapsamında söz konusu klinikte de arama gerçekleştirdi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.