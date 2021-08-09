Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve 11 yaşındaki Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu bulundu.

Dün kız çocukları ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek dışarı çıkmış, ikisi kardeş 3 kız geri dönmeyince aileler çocukları aramaya çıkmıştı.

Kızlarını bulamayan aileler polise haber vermiş, polis ekipleri kayıp kızları bulmak için çalışma başlatmıştı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kaybolan küçük kız çocuklarının polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.