Rize'de şiddetli yağış ve heyelan: Çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Rize'de etkili olan sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi. Çayeli ilçesinde bulunan bir bahçesinde heyelan sonucu mahsur kalan 6 kişi, ekiplerin çalışmaları neticesinde kurtarıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy mahallesindeki sağanak yağış nedeniyle Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı.

Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anları anlatarak "Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı" dedi.

4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum" diye konuştu.