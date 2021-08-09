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    Bilal Erdoğan: Türkiye, olimpiyatlarda okçulukta birkaç madalya alan, Güney Kore'yi tahtından eden ülke olacak

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    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Bundan sonra Türkiye, olimpiyatlarda okçuluktan bir değil, birkaç madalya alan, bir süre sonra Güney Kore'yi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacak inşallah." dedi

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal ErdoğanVav Tv'de yayınlanan programda yaptığı konuşmada, okçuluk branşında Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

    Okçulukta psikolojinin, moral motivasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Mete'nin başarısının büyük bir başarı olduğunu anlatmam lazım. Yaşı 22, bundan sonra inşallah nice olimpiyat oyunlarında yarışır ve aynı başarıları tekrar eder. Mete'nin aldığı madalya, ata sporumuz olan yeni bir dalda, ülkemizin madalya kapısını aralamasının habercisidir. İnşallah tüm branşlarda çok daha fazla madalya almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

    Erdoğan, 2012 yılından bu yana Okçular Vakfı olarak Türkiye'de geleneksel okçuluk rüyasında büyük mesafe aldıklarını ifade etti. Erdoğan, vakıf göreve başladığında Türkiye'de 3 bin civarında faal lisanslı okçunun olduğunu, bugün bu rakamın muhtemelen 20 bini geçtiğini dile getirdi.

    Kulüp sayısını, tesisleşmeyi, Türkiye'nin uluslararası müsabakalarda aldığı madalyaları dörde, beşe katladıklarını anlatan Bilal Erdoğan, bu başarının sadece Okçular Vakfı'nın değil, federasyonun ve köklü okçuluk kulüplerinin toplu, çok yönlü çalışmasının neticesi olduğunu aktardı.

    Okçuluktaki başarının süreceğini vurgulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Son 7-8 yıldır güçlenen altyapı, Mete'nin başarısıyla enerji kazanacak, kendini yukarı taşıyacak. TRT'de yayınlanan 'Tozkoparan' dizisiyle de ivme yakalandı. O zaman, spor kulüpleri 'bize yerlerimiz yetmiyor' şikayetiyle geldi. Ekipman pahalı, onu nasıl ucuzlatabiliriz, bu mücadele devam ediyor. Mete'den sonra yeni bir ivme ve yüklenme olacak ama bunun sonu bereket ve daha fazla sportif başarı olacak. Güney Kore geleneksel okçuluk anlamında bizimle akraba bir gelenek. Türklerin Mançurya bölgesinde olduğu dönemde o sırrı paylaşmışız. Onların geleneksel yayı ile bizim geleneksel yayımız birbirine çok benziyor, bu kadar mesafeye rağmen. Güney Kore daha önceki olimpiyatlarda 4 altın vardı, hepsini aldı. Bu olimpiyatlarda 5 altın vardı, 4'ünü aldı. Biz potaya girdik ve altını almış olduk. Bundan sonra Türkiye, olimpiyatlarda okçuluktan bir değil, birkaç madalya alan, bir süre sonra Güney Kore'yi tahtından edip beşte beş yapan ülke olacak inşallah."

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, coğrafya itibariyle geleneksel sporları atıcılık, güreş ve binicilik olarak üçe ayırdıklarını, bu üç omurga üzerinde Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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    Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan Geleneksel sporlar Mete Gazoz Okçuluk 

    Etiketler:
    Bilal Erdoğan, Olimpiyatlar, Türkiye, Okçuluk
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